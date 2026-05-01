தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சு; பிளேயிங் லெவனில் மிட்செல் ஸ்டார்க்!

ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் ஜெய்பூரில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரியான் பராக் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ரவி பிஷ்னோய் மற்றும் ஷுபம் துபே சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
தில்லி கேபிடல்ஸின் பிளேயிங் லெவனில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சமீரா விளையாடவில்லை. மிட்செல் ஸ்டார்க் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றுள்ளார். டேவிட் மில்லர் பிளேயிங் லெவனில் இல்லை. அசோக் சர்மா பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றுள்ளார்.
In the IPL match against the Delhi Capitals, the Rajasthan Royals won the toss and elected to bat.
