ஷிவம் மாவிக்குப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதில் இணைந்த தமிழக வீரர்!

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஷிவம் மாவிக்குப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் தமிழக வீரர் ஆர்.எஸ்.அம்ப்ரிஷ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வீரர்கள் - படம் | AP

Updated On :1 மே 2026, 12:00 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஷிவம் மாவிக்குப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் தமிழக வீரர் ஆர்.எஸ்.அம்ப்ரிஷ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

வலது கை மித வேகப் பந்துவீச்சாளரான ஷிவம் மாவி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார். ஆனால், காயம் காரணமாக அவர் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.

காயம் காரணமாக விலகியுள்ள ஷிவம் மாவிக்குப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் மாற்று வீரராக தமிழக வீரர் ஆர்.எஸ்.அம்ப்ரிஷ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணியில் ஆர்.எஸ்.அம்ப்ரிஷ் இடம்பெற்றிருந்தார். தற்போது அவர் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் இணைந்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: வலது கை மித வேகப் பந்துவீச்சாளாரான ஷிவம் மாவி, காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக மாற்று வீரராக ரூ. 30 லட்சத்துக்கு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் ஆர்.எஸ்.அம்ப்ரிஷ் இணைந்துள்ளார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 9 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 6 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 3-வது இடத்தில் வலுவாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Tamil Nadu player R.S. Ambrish has been added to the Sunrisers Hyderabad squad as a replacement for Shivam Mavi, who has withdrawn from the IPL tournament due to injury.

