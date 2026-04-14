கிரிக்கெட்

பிரைடான் கார்ஸுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரரை அறிவித்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்!

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிரைடான் கார்ஸுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

பிரைடான் கார்ஸ் - படம் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (எக்ஸ்)

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 3:09 pm

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் இங்கிலாந்து அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிரைடான் கார்ஸ் இடம்பெற்றிருந்தார். ஆனால், காயம் காரணமாக அவர் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். இதனை சன்ரைசர்ஸ் அணி நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

காயம் காரணமாக விலகியுள்ள பிரைடான் கார்ஸுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரராக இலங்கை வீரர் தில்ஷன் மதுஷங்கா இணைந்துள்ளார். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் அவர் ரூ. 75 லட்சத்துக்கு இணைந்துள்ளார். இதற்கு முன்பாக, மதுஷங்கா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார்.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 5 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் இரண்டு வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அதன் அடுத்தப் போட்டியில் வருகிற ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை எதிர்கொள்கிறது.

A replacement player has been added to the Sunrisers Hyderabad squad in place of fast bowler Brydon Carse.

