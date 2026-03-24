ஜாக் எட்வர்ட்ஸுக்குப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் அணியில் மாற்று வீரர் சேர்ப்பு!
காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகிய ஜாக் எட்வர்ட்ஸுக்குப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் அணியில் மாற்று வீரர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
டேவிட் பைன்
படம் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (எக்ஸ்)
ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் நான்கு நாள்களில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அணிகள் அனைத்தும் தீவிரமாக பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. வருகிற மார்ச் 28 ஆம் தேதி நடைபெறும் தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை எதிர்கொள்கிறது.
இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே வீரர்கள் பலரும் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகி வருகின்றனர். அந்த வரிசையில், பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் சன்ரைசர்ஸ் அணியில் இணைந்தார். ஆனால், அவர் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஜாக் எட்வர்ட்ஸுக்குப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் அணியில் டேவிட் பைன் மாற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இங்கிலாந்து வீரரான டேவிட் பைன் அந்த அணிக்காக ஒரு ஒருநாள் போட்டியில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளார். 233 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் 304 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் டேவிட் பைன் ரூ. 1.5 கோடிக்கு இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
