தமிழ்நாடு

தவெக ஆட்சி அமைப்பதில் மேலும் சிக்கல்!

பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் விஜய்யின் அரசியல் இமேஜை உடைக்கும் வகையில் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளார் அமமுக....

தவெக ஆட்சி அமைப்பதில் மேலும் சிக்கல்! - டிஎன்எஸ்

Updated On :25 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் சிக்கல் தொடர்ந்து வருகிறது. தவெக ஆட்சி அமைக்கத் தாங்கள் ஆதரவு அளிப்பதாக வெளியான செய்திகளை அமமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மறுத்துள்ள நிலையில் இதில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வாக, இன்று நடைபெறுவதாக இருந்த பதவியேற்பு விழா நடைபெறாது என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

முன்னதாக, நடிகரும்-அரசியல் தலைவருமான விஜய் ஆட்சி அமைக்க முழுமையாகத் தயாராகிவிட்டதாக தவெக தரப்பு தெரிவித்திருந்தது; பெரும்பான்மை பலம் இருப்பதாகக் கூறி, வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க விஜய் உரிமை கோரியிருந்தார்.

இதனிடையே, பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன் தலைமையிலான இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தாங்கள் எந்தவிதமான ஆதரவு கடிதத்தையும் அளிக்கவில்லை என்று தெரிவித்தது.

இது தொடர்பான ஒரு அறிக்கையில், தவெக ஆட்சி அமைவதற்குத் தாங்கள் ஆதரவு அளிப்பதாக அந்த கட்சி கூறியுள்ளது; திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்கான பதவியேற்பு விழாவை நடத்த ஆளுநர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் தெரிவித்திருந்ததே இதற்குக் காரணமாகும்.

இதனிடையே, மற்றொரு எதிர்பாராத நகர்வாக, அமமுக கட்சித் தலைவர் டி.டி.வி. தினகரன் ஆளுநரைச் சந்தித்தார். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியைத் தமிழக முதல்வராக நியமிக்க ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில், மன்னார்குடி தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே சட்டப்பேரவை உறுப்பினரான எஸ். காமராஜின் ஆதரவு கடிதத்தை அவர் ஆளுநரிடம் சமர்ப்பித்தார்.

பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் விஜய்யின் அரசியல் இமேஜை உடைக்கும் வகையில் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளார் அமமுக தலைவர் டிடிவி தினகரன்.

மேலும் தவெக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவதால் தவெக ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் கடிதத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளதுடன், காமராஜ் விவகாரத்தில் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கவுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார். இதன் காரணமாகவும் விஜய்க்கு மேலும் சிக்கல் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.

இதனால் 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்களின் அமோக ஆதரவைப் பெற்ற தவெகவால், தமிழகத்தில் இதுவரை புதிய ஆட்சியை அமைக்கவோ அல்லது முதல்வராக பொறுப்பேற்கவோ முடியவில்லை.

மிகப்பெரிய ஒற்றைக் கட்சியாகத் திகழும் தவெக, ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 'மாய எண்ணான' 118-ஐ எட்ட முடியாமல் திணறி வருவதால், புதிய ஆட்சி அமைப்பதில் மேலும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இரண்டு பேரவை உறுப்பினர்கள் உள்ள விசிகவிடம் இருந்து இன்னும் ஒரே ஒரு ஆதரவு கடிதம் மட்டும் கிடைத்தால் போதும்; அதன் மூலம் 118 என்ற எண்ணிக்கையை எட்டிவிட முடியும்.

எனவே, அடுத்தகட்ட நகர்வு மிகவும் திட்டமிடப்பட்டதாகவும் உறுதியானதாகவும் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுவரை, தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அடுத்து நிகழப்போவதை 'வழிமேல்விழி வைத்து காத்திருந்து கவனிக்கும்' ஒரு நாளாகவே அமையும்.

Summary

The formation of a new Government has been delayed further, with the single largest party, TVK, still struggling to reach the magic number of 118.

