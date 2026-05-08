Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
தமிழ்நாடு

அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு

மன்னார்குடி எம்எல்ஏ காமராஜ் எங்கே சென்றார் எனத் தெரியவில்லை அமமுக பொதுச்செயலர் டிடிவி தினகரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

News image

டிடிவி தினகரன் - DNS

Updated On :13 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மன்னார்குடி எம்எல்ஏ காமராஜ் எங்கே சென்றார் எனத் தெரியவில்லை அமமுக பொதுச்செயலர் டிடிவி தினகரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னையில் ஆளுநரை சந்தித்து எடப்பாடி பழனிசாமியை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கும்படி அமமுக பொதுச்செயலர் டிடிவி தினகரன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஆளுநர் அர்லேகரிடம் இதுதொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும் டிடிவி தினகரன் கூறுகையில், மன்னார்குடி எம்எல்ஏ காமராஜ் இன்று மாலையில் இருந்து எங்கே என்றார் என்று தெரியவில்லை.

எம்எல்ஏ காமராஜை தொலைபேசியிலும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. தவெகவுக்கு அமமுக ஆதரவு கடிதம் தருவதுபோல் போலியாக கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் குதிரை பேரம் நடத்துகிறார். திமுக தீயசக்தி என்று பேசிவிட்டு அந்த கூடடணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கிறார். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டார்.

அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்ற அமமுக 11 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு மன்னார்குடி தொகுதியில் மட்டும் வெற்றி பெற்றது.

தேர்தலில் மன்னார்குடியில் அமமுக வேட்பாளர் எஸ்.காமராஜ் 1,566 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

Summary

AMMK General Secretary TTV Dhinakaran has alleged that it is unknown where Mannargudi MLA Kamaraj has gone.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தவெகவுக்கு ஆதரவில்லை; அமமுகவின் எம்எல்ஏ புதுச்சேரி விடுதியில் உள்ளார்! - டிடிவி தினகரன் அறிவிப்பு!

தவெகவுக்கு ஆதரவில்லை; அமமுகவின் எம்எல்ஏ புதுச்சேரி விடுதியில் உள்ளார்! - டிடிவி தினகரன் அறிவிப்பு!

விஜயகாந்த்போல விஜய்யும் திமுகவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்: டிடிவி தினகரன்

விஜயகாந்த்போல விஜய்யும் திமுகவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்: டிடிவி தினகரன்

அமமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஏப். 6 முதல் டிடிவி தினகரன் பிரசாரம்!

அமமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஏப். 6 முதல் டிடிவி தினகரன் பிரசாரம்!

அமமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த டிடிவி தினகரன்!

அமமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த டிடிவி தினகரன்!

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு