தமிழ்நாடு

விஜயகாந்த்போல விஜய்யும் திமுகவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்: டிடிவி தினகரன்

திமுகவுக்கு தவெகவின் தலைவர் விஜய் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என டிடிவி தினகரன் பேச்சு

விஜயகாந்த் | விஜய் - சித்திரிப்பு

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 9:21 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு தவெகவின் தலைவர் விஜய் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேசியுள்ளார்.

மதுரையில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் டிடிவி தினகரன் பேசுகையில், "மறைந்த விஜயகாந்தை போல விஜய்யும் உறுதியாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். ஆனால், அந்தத் தாக்கம் ஆளுங்கட்சியாக திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

2006 தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த அதிமுகவுக்கு எப்படி விஜயகாந்த் பாதிப்பை ஏற்படுத்தினாரோ, அதுபோலவே.

ஏற்கெனவே, மக்கள் குமுறிக் கொண்டிருக்கின்றனர். எப்போதுமே திமுக ஆட்சியில் மக்களின் எதிர்ப்பு, ஓர் அமைதிப் புரட்சியாக வெளிப்படும். 2001 தேர்தலுக்கு முன்னரும், 2011 தேர்தலுக்கு முன்னரும் அப்படித்தான் இருந்தது. அதேபோலத்தான் கடந்த 2026 தேர்தலிலும்.

யாருக்கும் பாதுகாப்பில்லாத சூழ்நிலையில், இந்த ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என மக்கள் உறுதியாக இருக்கின்றனர். அது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்குச் சாதகமாக இருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

Like Vijayakanth, TVK Vijay too will have an impact on the DMK: AMMK Leader TTV Dhinakaran

