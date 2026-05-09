தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) ஆட்சி அமைப்பதற்கு திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் வெள்ளிக்கிழமை ஆதரவு தெரிவித்தன. விசிகவின் நிலை என்ன என்பது அறிவிக்கப்படவில்லை. இதனால், விஜய் ஆட்சி அமைப்பதில் இழுபறி நீடிக்கிறது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. திமுக 59, அதிமுக 47, காங்கிரஸ் 5, பாமக 4, விசிக, மாா்க்சிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் தலா 2, பாஜக, தேமுதிக, அமமுக தலா ஒரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றன.
ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவை. தவெக தலைவா் விஜய் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், 107 இடங்கள் மட்டுமே அக் கட்சியிடம் உள்ளது. தனிப்பெரும் கட்சி என்ற அடிப்படையில், ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகருக்கு விஜய் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கடிதம் அனுப்பினாா். மேலும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 2 வாரங்கள் அவகாசம் அளிக்கவும் கோரியிருந்தாா். அதோடு, திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்ற காங்கிரஸ், விசிக, மாா்க்சிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கோரியது.
இந்த நிலையில், திமுகவுடன் கூட்டணியை முறித்துக் கொண்ட காங்கிரஸ் கட்சி, தவெக ஆட்சி அமைக்க புதன்கிழமை ஆதரவு அளித்தது. இதையடுத்து, ஆளுநரை புதன்கிழமை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினாா் விஜய். அப்போது தவெகவின் 107 எம்எல்ஏக்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 எம்எல்ஏக்கள் என 112 பேரின் ஆதரவு கடிதத்தை வழங்கினாா். இருப்பினும், அறுதிப்பெரும்பான்மை பலம் இல்லாத காரணத்தால், ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு ஆளுநா் அழைப்பு விடுக்கவில்லை. மேலும், விஜய்யை வியாழக்கிழமை அழைத்த ஆளுநா் ஆா்லேகா், பெரும்பான்மை எண்ணிக்கையை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பதால் ஆட்சி அமைக்க அழைக்கவில்லை என விளக்கம் அளித்தாா்.
இடதுசாரிகளும் ஆதரவு: இதற்கிடையே, தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தங்களது ஆதரவை வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தன. இந்த இரு கட்சிகளும் தலா இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
விசிக நிலைப்பாடு: தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளிப்பது குறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிலைப்பாடு சனிக்கிழமை (மே 9) காலை அறிவிக்கப்படும் என அக்கட்சியின் செய்தித் தொடா்பாளா் கு. பாவலன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு வெளியிட்ட அறிக்கை: ஆட்சி அமைக்க தவெக ஆதரவு கேட்ட நிலையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் உயா்நிலைக் குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை இணையவழியில் நடைபெற்றது. உறுப்பினா்கள் பகிா்ந்த கருத்துகளின் அடிப்படையில் சில தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. விசிகவின் நிலைப்பாட்டை கட்சித் தலைவா் தொல். திருமாவளவன் சனிக்கிழமை (மே 9) அறிவிப்பாா் என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.
விசிக ஆலோசனைக் கூட்டம் முடிந்த பிறகு திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினை திருமாவளவன் சந்தித்துவிட்டுச் சென்றாா்.
3-ஆவது முறையாக ஆளுநரைச் சந்தித்த விஜய்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்ததையடுத்து தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 116-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இதையடுத்து, தவெக தலைவா் விஜய், ஆளுநா் ஆா்லேகரை மூன்றாவது முறையாகச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி கடிதம் அளித்தாா்.
முன்னதாக, மாலை 4.30 மணிக்கு ஆளுநரை விஜய் சந்திப்பதாக இருந்தது. ஆனால், இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆதரவு கடிதம் கிடைக்கத் தாமதமானதால், மாலை 6.50 மணியளவில் ஆளுநரை சந்தித்தாா். அவருடன் பொதுச் செயலா் என்.ஆனந்த், நிா்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், தோ்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலா் ஆதவ் அா்ஜுனா, பொருளாளா் பி.வெங்கடரமணன், கொள்கை பரப்புப் பொதுச் செயலாளா் கே.ஜி.அருண்ராஜ், திரைப்படத் தயாரிப்பாளா் கே.வெங்கட்நாராயணா, ஆந்திர மாநில தொழிலதிபா் விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோா் வந்தனா்.
ஆளுநா் ஆா்லேகா் கேட்ட அறுதிப் பெரும்பான்மை எண்ணிக்கையான 118-ஐ நிரூபிக்காததால் ஆட்சி அமைக்க விஜய்யை ஆளுநா் அழைக்கவில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஐயூஎம்எல் ஆதரவு தர மறுப்பு
இரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களுடன் உள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி தவெகவுக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆதரவு அளிக்க மறுத்துவிட்டது. திமுகவுடன்தான் கூட்டணி தொடரும் எனத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவந்த அக்கட்சியின் தேசியத் தலைவா் காதா் மொகிதீனை தவெக கொள்கை பரப்புச் செயலா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் மூன்றாவது முறையாக வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்து ஆதரவு கோரினாா். இதை ஏற்க மறுத்த அக்கட்சி, தமிழகத்தில் ஜனநாயக முறைப்படி ஆட்சியை நிறுவ ஆளுநா் எடுக்கும் நடவடிக்கைக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக அறிக்கை வெளியிட்டது.
இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தர இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஒப்புதல் அளித்துவிட்டதாகத் தகவல் வெளியானதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால், ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என அக்கட்சி மறுப்பு தெரிவித்து ஓா் அறிக்கை வெளியிட்டது.
குதிரை பேரமா?
அமமுக பொதுச் செயலா் டி.டி.வி.தினகரன், ஆளுநா் ஆா்லேகரை வெள்ளிக்கிழமை இரவு சந்தித்தாா்.
அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்று ஆளுநரிடம் டி.டி.வி.தினகரன் கடிதம் அளித்தாா்.
மேலும், மன்னாா்குடி தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் வெற்றி பெற்றிருந்தாா். இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு கடிதம் அளித்த பின்னா் காமராஜை காணவில்லை என்றும், தமிழகத்தில் குதிரை பேரம் நடைபெறுகிறது என்றும் அவா் ஆளுநரிடம் புகாா் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் விசாரணைக்கு ஆளுநா் உத்தரவிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கிடையே, 2-ஆவது முறையாக டி.டி.வி.தினகரன் ஆளுநா் மாளிகைக்கு வந்து ஆளுநரை சந்தித்தாா். பின்னா், காமராஜ் எம்எல்ஏவுடன் செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த டி.டி.வி.தினகரன், காமராஜ் எம்எல்ஏ பெயரில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக அக்கட்சி ஆளுநரிடம் கொடுத்த கடிதம் மோசடியானது எனத் தெரிவித்தாா்.
திருமாவளவன் முதல்வரா?
தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு திருப்பமாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் முதல்வராகலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பேரவைத் தோ்தலில் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைக்க முயன்று வருகிறது. அக்கட்சி விசிகவிடம் ஆதரவு கோரியது. அதற்கு, தவெகவிடம் விசிகவுக்கு துணை முதல்வா் பதவி கோரப்பட்டதாகவும், இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற விஜய் ராஜிநாமா செய்யும் ஒரு தொகுதியில் விசிக போட்டியிடுவதற்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கு தவெக தரப்பில் உறுதியான பதில் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், திமுக, அதிமுக ஆதரவுடன் திருமாவளவன் தலைமையில் ஆட்சி அமைக்க முயற்சிகள் நடைபெறுவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விசிக பொதுச் செயலா் சிந்தனைச் செல்வன் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘தமிழ்நாடு குழம்பிப் போயிருக்கலாம். எழுச்சித் தமிழா் தெளிந்த நீரோடை. உளிகளைக் கொண்டு செதுக்க அவா் வெறும் கல் அல்ல, எழுந்து நிற்கும் இமயமலை. நாளைய பொழுது நமக்காய் விடியும்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது அரசியல் களத்தில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜாா்க்கண்டில் 2006-இல் சுயேச்சை எம்எல்ஏவாக இருந்த மதுகோடா, ஜாா்க்கண்ட் முக்தி மோா்ச்சா உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் ஆதரவுடன் முதல்வராகப் பதவியேற்ற வரலாறும் நிகழ்ந்திருக்கிறது.
தொடர்புடையது
தவெக ஆட்சி அமைக்க விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியும் ஆதரவு!
தவெக நிா்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை
ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு: முதல்வா் பதவியேற்பில் சிக்கல்
காங்கிரஸிடம் ஆதரவு கேட்டார் விஜய் : கே.சி. வேணுகோபால்
விடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு