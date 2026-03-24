ஆகாஷ் தீப்புக்குப் பதிலாக கேகேஆர் அணியில் இணைந்த மாற்று வீரர்!
காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஆகாஷ் தீப்புக்குப் பதிலாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் மாற்று வீரர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
சௌரப் துபே
படம் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எக்ஸ்)
ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் நான்கு நாள்களில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அணிகள் அனைத்தும் தீவிரமாக பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. வருகிற மார்ச் 28 ஆம் தேதி நடைபெறும் தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை எதிர்கொள்கிறது.
இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக வீரர்கள் பலரும் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிலிருந்து ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் ஆகாஷ் தீப் இருவரும் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர். முதல் கட்ட போட்டிகளில் மதீஷா பதிரானாவும் விளையாடமாட்டார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஆகாஷ் தீப்புக்குப் பதிலாக இடதுகை வேகப் பந்துவீச்சாளரான சௌரப் துபே மாற்று வீரராக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: காயம் காரணமாக ஆகாஷ் தீப் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகிய நிலையில், அவருக்குப் பதிலாக இடதுகை வேகப் பந்துவீச்சாளர் சௌரப் துபே கொல்கத்தா அணியில் மாற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ரூ. 30 லட்சத்துக்கு கொல்கத்தா அணியில் இணைந்துள்ளார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
28 வயதாகும் சௌரப் துபே இதற்கு முன்பாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் அங்கம் வகித்துள்ளார். இருப்பினும், அவர் இதுவரை ஒரு ஐபிஎல் போட்டியில் கூட விளையாடியதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...