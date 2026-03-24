கிரிக்கெட்

ஆகாஷ் தீப்புக்குப் பதிலாக கேகேஆர் அணியில் இணைந்த மாற்று வீரர்!

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஆகாஷ் தீப்புக்குப் பதிலாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் மாற்று வீரர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

சௌரப் துபே

படம் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :24 மார்ச் 2026, 9:07 am

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஆகாஷ் தீப்புக்குப் பதிலாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் மாற்று வீரர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் நான்கு நாள்களில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அணிகள் அனைத்தும் தீவிரமாக பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. வருகிற மார்ச் 28 ஆம் தேதி நடைபெறும் தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை எதிர்கொள்கிறது.

இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக வீரர்கள் பலரும் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிலிருந்து ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் ஆகாஷ் தீப் இருவரும் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர். முதல் கட்ட போட்டிகளில் மதீஷா பதிரானாவும் விளையாடமாட்டார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஆகாஷ் தீப்புக்குப் பதிலாக இடதுகை வேகப் பந்துவீச்சாளரான சௌரப் துபே மாற்று வீரராக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: காயம் காரணமாக ஆகாஷ் தீப் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகிய நிலையில், அவருக்குப் பதிலாக இடதுகை வேகப் பந்துவீச்சாளர் சௌரப் துபே கொல்கத்தா அணியில் மாற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ரூ. 30 லட்சத்துக்கு கொல்கத்தா அணியில் இணைந்துள்ளார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

28 வயதாகும் சௌரப் துபே இதற்கு முன்பாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் அங்கம் வகித்துள்ளார். இருப்பினும், அவர் இதுவரை ஒரு ஐபிஎல் போட்டியில் கூட விளையாடியதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

A replacement player has been added to the Kolkata Knight Riders squad to replace Akash Deep, who has been ruled out of the IPL series due to injury.

டி20 தொடருக்காக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!

சாம் கரணுக்கு மாற்று வீரராக ராஜஸ்தான் அணியில் இணையும் தாசுன் ஷானகா!

ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஆகாஷ் தீப் விலகல்?

இந்த முறை சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன்: அஜிங்க்யா ரஹானே

ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகல்!

வீடியோக்கள்

என்ன செய்தார் பெரியார்? - Seeman சர்ச்சைப் பேச்சு! | TN election 2026 | NTK

வீடியோக்கள்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

வீடியோக்கள்

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

வீடியோக்கள்

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

