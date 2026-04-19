கேகேஆர் அணியில் இணைந்த பதிரானா..! பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவாரா?

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா (23 வயது) அணியில் இணைந்துள்ளார். முன்னதாக சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து இவரை, ரூ.18 கோடிக்கு ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி எடுத்தது.
கொல்கத்தாவில் இன்று மதியம் நடைபெறும் ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் பதிரானா களமிறங்குவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியுள்ளது.
இலங்கையைச் சேர்ந்த வேகப் பந்துவீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா இன்று கொல்கத்தா வந்தடைந்தார். டி20 உலகக் கோப்பையில் காயம் காரணமாக பதிரானா விலகினார்.
சமீபத்தில் அவருக்கு இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் தடையில்லாச் சான்று வழங்கியது. அணியில் இணைந்துள்ள பதிரானா பிளேயிங் லெவனில் இறங்குவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
கேகேஆர் அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் ஒரு வெற்றியைக் கூட பெறாமல், புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறது. இந்த அணிக்கு பதிரானா மாற்றத்தை அளிப்பாரா என ரசிகர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.
Summary
Boost for struggling KKR as Pathirana arrives in city
