கேகேஆர் அணியில் இணைந்த பதிரானா..! பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவாரா?

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சாளர் பதிரானா குறித்து...

மதீஷா பதிரானா. - படம்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 8:14 am

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா (23 வயது) அணியில் இணைந்துள்ளார். முன்னதாக சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து இவரை, ரூ.18 கோடிக்கு ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி எடுத்தது.

கொல்கத்தாவில் இன்று மதியம் நடைபெறும் ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் பதிரானா களமிறங்குவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியுள்ளது.

இலங்கையைச் சேர்ந்த வேகப் பந்துவீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா இன்று கொல்கத்தா வந்தடைந்தார். டி20 உலகக் கோப்பையில் காயம் காரணமாக பதிரானா விலகினார்.

சமீபத்தில் அவருக்கு இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் தடையில்லாச் சான்று வழங்கியது. அணியில் இணைந்துள்ள பதிரானா பிளேயிங் லெவனில் இறங்குவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கேகேஆர் அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் ஒரு வெற்றியைக் கூட பெறாமல், புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறது. இந்த அணிக்கு பதிரானா மாற்றத்தை அளிப்பாரா என ரசிகர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.

தொடர்புடையது

லக்னௌ அணிக்கு எதிராக கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசுவார்!

லக்னௌ அணிக்கு எதிராக கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசுவார்!

என் மீதான பொறாமையினால் விமர்சிக்கிறார்கள்..! தோல்விக்குப் பின் பேசிய கேப்டன் ரஹானே!

என் மீதான பொறாமையினால் விமர்சிக்கிறார்கள்..! தோல்விக்குப் பின் பேசிய கேப்டன் ரஹானே!

கேகேஆர் அணியின் கிண்டல் பதிவுக்குப் பதிலளித்த மும்பை இந்தியன்ஸ்..! சாதனைக்குமேல் சாதனை!

கேகேஆர் அணியின் கிண்டல் பதிவுக்குப் பதிலளித்த மும்பை இந்தியன்ஸ்..! சாதனைக்குமேல் சாதனை!

ஐபிஎல் 2026: கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக மும்பை பந்துவீச்சு!

ஐபிஎல் 2026: கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக மும்பை பந்துவீச்சு!

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
