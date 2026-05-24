Dinamani
நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி! மே-4 ஆம் தேதி நடந்தது என்ன? மாணிக்கம் தாகூர் பரபரப்பு தகவல் திருச்சி: உயிரிழந்த செவிலியர் மாணவி குடும்பத்துக்கு அரசு உதவி பாகிஸ்தானில் ரயிலைக் குறிவைத்து தற்கொலைப் படை தாக்குதல்: 24 பேர் பலி கோவை சிறுமி பலி: பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு முதல்வர் ஆறுதல்இயல்பாக சிரித்ததை அரசியல் நோக்கில் திரித்து தவறாக பரப்புகிறார்கள்: அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் எம்.பி வேணுகோபால் திடீர் விலகல்!
/
கிரிக்கெட்

மதீஷா பதிரானாவுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரரை அறிவித்த கேகேஆர்!

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள வேகப் பந்துவீச்சாளர் மதீஷா பதிரானாவுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

News image

மதீஷா பதிரானா - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Updated On :24 மே 2026, 6:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள வேகப் பந்துவீச்சாளர் மதீஷா பதிரானாவுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிவிட்ட நிலையில், நான்காவது இடத்துக்கு கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுவதற்கு அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால், அந்த அணியில் காயம் காரணமாக வீரர்கள் சிலர் விலகியது பின்னடைவாக அமைந்தது. காயம் காரணமாக ஆரம்பக் கட்ட போட்டிகளில் விளையாடாமலிருந்த மதீஷா பதிரானா, அணிக்குத் திரும்பினாலும் அவருக்கு மீண்டும் காயம் ஏற்பட்டது. அதனால் அவர் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகினார்.

இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக விலகிய மதீஷா பதிரானாவுக்குப் பதிலாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் லவ்னித் சிசோடியா மாற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான லவ்னித் சிசோடியா இதற்கு முன்பாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடியுள்ளார். உள்ளூர் போட்டிகளில் கர்நாடக அணிக்காக விளையாடி வரும் அவர், 15 போட்டிகளில் 124 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.

மதீஷா பதிரானாவுக்குப் பதிலாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் லவ்னித் சிசோடியா ரூ. 30 லட்சத்துக்கு இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Kolkata Knight Riders management has announced a replacement player for fast bowler Matheesha Pathirana, who has withdrawn from the IPL tournament due to injury.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற போராடும் கேகேஆர்; தாயகம் திரும்பும் ரச்சின் ரவீந்திரா!

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற போராடும் கேகேஆர்; தாயகம் திரும்பும் ரச்சின் ரவீந்திரா!

ரூ.18 கோடிக்கு 8 பந்துகள் மட்டுமே வீசி மீண்டும் காயத்தால் வெளியேறிய பதிரானா..! அதிர்ச்சியில் கேகேஆர் நிர்வாகம்!

ரூ.18 கோடிக்கு 8 பந்துகள் மட்டுமே வீசி மீண்டும் காயத்தால் வெளியேறிய பதிரானா..! அதிர்ச்சியில் கேகேஆர் நிர்வாகம்!

நுவான் துஷாராவுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரரை அறிவித்த ஆர்சிபி!

நுவான் துஷாராவுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரரை அறிவித்த ஆர்சிபி!

கேகேஆர் அணியில் இணைந்த பதிரானா..! பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவாரா?

கேகேஆர் அணியில் இணைந்த பதிரானா..! பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவாரா?

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin