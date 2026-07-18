3-வது ஒருநாள்: வாஷிங்டன் சுந்தருக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் சேர்ப்பு!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் காயம் காரணமாக விலகியுள்ள வாஷிங்டன் சுந்தருக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி லார்ட்ஸ் திடலில் நாளை (ஜூலை 19) நடைபெறுகிறது. 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் இருப்பதால், தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் இந்தப் போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ð¨ News ð¨— BCCI (@BCCI) July 18, 2026
Harsh Dubey added to #TeamIndia's ODI squad as a replacement for injured Washington Sundar.
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இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து ஆல்ரவுண்டர் வாஷிங்டர் சுந்தர் காயம் காரணமாக விலகினார். இந்த நிலையில், அவருக்கு மாற்று வீரராக ஹர்ஷ் துபே ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஒருநாள் தொடருக்கு முன்பாக, இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடிய இந்திய அணி அந்த தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் இழந்தது. டி20 தொடரை இழந்த நிலையில், ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய அணி உள்ளது.
Summary
A replacement player has been named for Washington Sundar, who has withdrawn from the third ODI against England due to injury.
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