Dinamani
தவெக எம்.எல்.ஏ. குதிரை பேர வழக்கு: சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு தள்ளுபடி!”காவலர் தேர்வை தள்ளி வைக்கக் கூடாது” - உதயநிதி ஸ்டாலின்குஷ்பு மகள் திருமணம்! த்ரிஷாவுக்கு புகைப்படக் கலைஞராக மாறிய பிரபல நடிகை!மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு! இணையத்தில் நாமே பதிவிடலாம்! 33 கேள்விகள் என்னென்ன?சென்னை சமூக நீதி விடுதியில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு!
/
செய்திகள்

19 வருட பந்தம்; மெஸ்ஸி vs லமின் யமால்: வெல்லப்போவது யார்? | Lionel Messi | FIFA | FIFA World Cup |

Updated On :17 ஜூலை 2026, 7:30 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வீணாகிய வியூகம்... இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் தண்ணீர் பாட்டிலில் பெனால்டி ஷூட் அவுட் ‘சீக்ரெட்’!

வீணாகிய வியூகம்... இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் தண்ணீர் பாட்டிலில் பெனால்டி ஷூட் அவுட் ‘சீக்ரெட்’!

மனிதனாகவும் கடவுளாகவும்... மெஸ்ஸியைப் புகழ்ந்த முன்னாள் பிரான்ஸ் வீரர்!

மனிதனாகவும் கடவுளாகவும்... மெஸ்ஸியைப் புகழ்ந்த முன்னாள் பிரான்ஸ் வீரர்!

உலக சாதனையுடன் ஆட்ட நாயகன் விருது..! மெஸ்ஸியின் பேட்டி!

உலக சாதனையுடன் ஆட்ட நாயகன் விருது..! மெஸ்ஸியின் பேட்டி!

உலகக் கோப்பையில் மெஸ்ஸி நிகழ்த்திய 8 சாதனைகள்!

உலகக் கோப்பையில் மெஸ்ஸி நிகழ்த்திய 8 சாதனைகள்!