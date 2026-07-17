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தமிழ்நாடு

சென்னை சமூக நீதி விடுதியில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு!

சென்னை சமூக நீதி விடுதியில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு செய்துள்ளது பற்றி...

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முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் - TNDIPR

Updated On :17 ஜூலை 2026, 6:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் எம்.சி. ராஜா சமூகநீதி விடுதியில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து இன்று மாலை திடீரென முதல்வர் விஜய், சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி. ராஜா சமூகநீதி விடுதிக்குச் சென்றார்.

விடுதியில் உள்ள வசதிகள், உணவின் தரம் ஆகியவை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும்அங்குள்ள மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடினார்.

விடுதியில் உணவின் தரம், அடிப்படை வசதிகள் ஆகியவை குறித்து மாணவர்களிடமும் கேட்டறிந்தார்.

சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு-ம் இந்த ஆய்வில் முதல்வருடன் இருந்தார்.

முன்னதாக, சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் முதல்வர் ஆய்வு மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Chief Minister Vijay conducts a surprise inspection at the Social Justice Hostel in Chennai

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