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வியாசர்பாடி பணிமனையில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு - புகைப்படங்கள்

தூய்மையான மற்றும் குறைந்த உமிழ்வு கொண்ட பொதுப் போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பெரம்பூர் தொகுதிக்குட்பட்ட வியாசர்பாடி பேருந்து பணிமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதல்வர் விஜய்.
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தூய்மையான மற்றும் குறைந்த உமிழ்வு கொண்ட பொதுப் போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பெரம்பூர் தொகுதிக்குட்பட்ட வியாசர்பாடி பேருந்து பணிமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதல்வர் விஜய்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :13 ஜூலை 2026, 8:50 pm IST

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