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கரூரில் முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்ற பிறகு, மக்களை சந்திக்கும் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்த முதல்வர் விஜய்.
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தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்ற பிறகு, மக்களை சந்திக்கும் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்த முதல்வர் விஜய்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :10 ஜூலை 2026, 8:44 pm IST

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