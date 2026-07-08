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எழும்பூர் மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு - புகைப்படங்கள்

சென்னை எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
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சென்னை எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :8 ஜூலை 2026, 7:58 pm IST

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