மும்பை இந்தியன்ஸ் பேட்டிங்; பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு அறிமுக வீரர்கள்!

ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் அகமதாபாதில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, மும்பை இந்தியன்ஸ் முதலில் பேட் செய்கிறது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் எதுவும் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு அறிமுக வீரர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். கிரிஷ் பகத் மற்றும் டேனிஷ் அறிமுக வீரர்களாக களமிறங்குகின்றனர்.
தொடர்ச்சியாக தோல்விகளை சந்தித்து வரும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அந்த அணியின் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
Summary
In the IPL match against the Mumbai Indians, the Gujarat Titans won the toss and elected to bowl.
