மும்பைக்கு எதிராக சிஎஸ்கே பந்துவீச்சு; பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள்!

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹார்திக் பாண்டியா பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
மும்பை அணியின் பிளேயிங் லெவனில் அஷ்வனி குமாருக்குப் பதிலாக கிரிஷ் பகத் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ரகு சர்மா அறிமுக வீரராக களமிறங்குகிறார்.
சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குர்ஜப்நீத் சிங்குக்குப் பதிலாக ராமகிருஷ்ணா கோஷும், அகீல் ஹொசைனுக்குப் பதிலாக பிரசாந்த் வீரும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Summary
In the IPL match against Chennai Super Kings, Mumbai Indians won the toss and elected to bat.
