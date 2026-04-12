ஆர்சிபிக்கு எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் பந்துவீச்சு!

ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை வான்கடே திடலில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹார்திக் பாண்டியா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, ஆர்சிபி முதலில் பேட் செய்கிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸின் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தீபக் சஹார் மற்றும் காஸன்ஃபார் விளையாடவில்லை. மயங்க் மார்க்கண்டே மற்றும் மிட்செல் சாண்ட்னர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆர்சிபியின் பிளேயிங் லெவனில் ஒரே ஒரு மாற்றம் மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜேக்கப் டஃபி மீண்டும் பிளேயிங் லெவனுக்குத் திரும்பியுள்ளார். ஜோஷ் ஹேசில்வுட் விளையாடவில்லை.
Summary
In the IPL match against Royal Challengers Bangalore, Mumbai Indians won the toss and elected to bowl.
