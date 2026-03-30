கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்!பங்குச்சந்தை: சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகள் குறைந்தது! ரூ. 5 லட்சம் கோடி இழப்பு!!பெரம்பூரில் விஜய்க்கு எதிராக திலகபாமா! தருமபுரியில் செளமியா அன்புமணி போட்டி!சௌமியா அன்புமணி தருமபுரி தொகுதியில் போட்டி!தங்கம் விலை மீண்டும் குறைவு! இன்றைய நிலவரம்! நாக்பூர் அருகே தடம்புரண்ட மெமு ரயில்! குவைத்தில் மின் உற்பத்தி நிலையம் மீது ஈரான் தாக்குதல்: இந்தியர் பலி 1,100-க்கும் அதிக போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்: மைசூரைச் சேர்ந்தவர் கைது ராஜஸ்தானை இன்று சந்திக்கும் சென்னை! முதல் வெற்றி யாருக்கு?
கிரிக்கெட்

கேகேஆர் அணியின் கிண்டல் பதிவுக்குப் பதிலளித்த மும்பை இந்தியன்ஸ்..! சாதனைக்குமேல் சாதனை!

கேகேஆர் அணியின் கிண்டல் பதிவுக்குப் பதிலளித்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி குறித்து...

News image

ரோஹித் சர்மா, ரியான் ரிக்கல்டன்.

படம்: மும்பை இந்தியன்ஸ்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 6:36 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் போட்டியின் 2-ஆவது ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸை ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வென்றது. இந்தப் போட்டியில் பல சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன.

டாஸ் வென்ற மும்பை பந்துவீச, கொல்கத்தா 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 220 ரன்கள் எடுக்க, மும்பை 19.1 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 224 ரன்கள் சேர்த்து வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் வான்கடே திடலில் கேகேஆர் அணி 220/4 ரன்கள் தனது அதிகபட்ச ஸ்கோரை பதிவு செய்து சாதனை படைத்தது. இதனை கேகேஆர் அணி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தது.

அடுத்து விளையாடிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றிகரமாக இலக்கை 224/4 அடைந்தது. போட்டிக்குப் பிறகு மும்பை அணி கேகேஆரின் பதிவினைப் பகிர்ந்து அதன் பாணியிலேயே பதிலளித்திருக்கிறது.

அந்தப் பதிவில், ”சாதனை எச்சரிக்கை: ஐபிஎல் வரலாற்றில் எங்களது அதிகபட்ச சேஸிங்கை நிறைவு செய்துள்ளோம்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் வென்றதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 14 ஆண்டுகளில் தனது முதல் போட்டியில் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளது.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் வரலாற்றிலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்பை ரோஹித் சர்மா - ரிக்கல்டன் (148 ரன்கள்) நிகழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார்கள். இதற்கு முன்பாக, 2012ல் டிவைன் ஸ்மித் - சச்சின் இணைந்து 163 ரன்கள் எடுத்திருந்தார்கள்.

கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசாதது ஏன்? கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவை விமர்சித்த ரஹானே!

கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசாதது ஏன்? கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவை விமர்சித்த ரஹானே!

ரஹானே, ரகுவன்ஷி அரைசதம்: மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு 221 ரன்கள் இலக்கு!

ரஹானே, ரகுவன்ஷி அரைசதம்: மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு 221 ரன்கள் இலக்கு!

ஐபிஎல் 2026: கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக மும்பை பந்துவீச்சு!

ஐபிஎல் 2026: கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக மும்பை பந்துவீச்சு!

மும்பை இந்தியன்ஸின் (24 - 11) ஆதிக்கத்துக்கு தடை ஏற்படுத்துமா கேகேஆர்?

மும்பை இந்தியன்ஸின் (24 - 11) ஆதிக்கத்துக்கு தடை ஏற்படுத்துமா கேகேஆர்?

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

28 மார்ச் 2026