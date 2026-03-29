கிரிக்கெட்

மும்பை இந்தியன்ஸின் (24 - 11) ஆதிக்கத்துக்கு தடை ஏற்படுத்துமா கேகேஆர்?

ஐபிஎல் 2026 சீசனின் இரண்டாவது போட்டி குறித்து...

மும்பை இந்தியன்ஸ், கேகேஆர் வீரர்கள்.

படங்கள்: எம்ஐ பால்டன், கேகேஆர்.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 11:54 am

ஐபிஎல் 2026 சீசனின் இரண்டாவது போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (கேகேஆர்) அணியும் வானகடேவில் இன்றிரவு மோதுகின்றன.

இரு அணிகளும் 35 போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கும் நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அதிகபட்சமாக 24 -11 என வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

வான்கடேவில் நடைபெற்ற இதுவரையிலான 12 போட்டிகளில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அதிகபட்சமாக 10ல் வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

கடந்த 2024ல் கேகேஆர் 12 ஆண்டுகளாக வான்கடேவில் தோல்வியுற்று வந்த நிலையில் முதல்முறையாக வென்றது. இருப்பினும் 2025ல் மும்பை இந்தியன்ஸ் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்று மீண்டும் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டியுள்ளது.

இரு அணிகளுக்குமான போட்டிகளில் மும்பை அணியின் தொடக்க வீரர் ரோஹித் சர்மா 29 போட்டிகளில் 967 ரன்கள் குவித்துள்ளார். பந்துவீச்சில் கொல்கத்தாவின் சுனில் நரைன் 24 போட்டிகளில் 26 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

மும்பையின் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா 2022ல் 5 விக்கெட்டுகள் 10 ரன்கள் கொடுத்து சிறப்பான சாதனையை தன்வசம் வைத்துள்ளார்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி: குயின்டன் டி காக் , ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்) ரோஹித் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷெர்பானே ரதர்ஃபோர்ட், ஷர்துல் தாக்குர், கார்பின் போஷ், தீபக் சஹார், ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, டிரென்ட் போல்ட், ராஜ் பாவா, ராபின் மின்ஸ், நமன் திர், ரியான் ரிக்கல்டன், ஏஎம் கசன்பர், மயங்க் மார்கண்டே, டேனிஷ் மாலேவார், அஸ்வனி குமார், முகமது சலாவுதீன் இசார், வில் ஜாக்ஸ், மிட்செல் சான்ட்னர், மயங்க் ராவத், அதர்வா அன்கோலேகர், ரகு சர்மா.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி: அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), டிம் சைஃபர்ட், ஃபின் ஆலன், கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மேன் பவல், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங், ரமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், வருண் சக்கரவர்த்தி, கார்த்திக் தியாகி, உம்ரான் மாலிக், ராகுல் திரிபாதி, மணீஷ் பாண்டே, வைபவ் அரோரா, ரச்சின் ரவீந்திரன், முசரபானி ஆசீர்வாதம், நவ்தீப் சைனி, பிரசாந்த் சோலங்கி, தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், தேஜஸ்வி தஹியா, சவுரப் துபே.

