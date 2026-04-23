மும்பை பந்துவீச, சிஎஸ்கே பேட்டிங்: இந்தப் போட்டியிலும் தோனி இல்லை!

வான்கடேவில் நடைபெறும் சிஎஸ்கே - மும்பை இந்தியன்ஸ் போட்டி குறித்து...

மும்பை இந்தியன்ஸ், சிஎஸ்கே அணியினர். - படம்: ஐபிஎல்

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 1:38 pm

மும்பை வான்கடே திடலில் நடைபெறும் சிஎஸ்கே - மும்பை இந்தியன்ஸ் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக கோப்பைகள் (5) வென்ற அணிகளாக சிஎஸ்கே அணியும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் இருக்கின்றன. ஆறாவது கோப்பையை யார் வெல்லுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு இரு அணிகளின் ரசிகர்களிடமும் இருக்கிறது.

சிஎஸ்கே அணி ருதுராஜ் கேப்டன்சியில் தடுமாறி வருகிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் ஹார்திக் பாண்டியா கேப்டன்சியில் தொடர்ச்சியாக தோல்வியுற்று கடைசி போட்டியில்தான் வலுவான கம்பேக் அளித்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் வெல்லும் அணி பிளேஆஃப்ஸுக்கு முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமிருக்கிறது என்பதால் ஐபிஎல் ரசிகர்களிடையே மிகவும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.

இந்தப் போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

மும்பை இந்தியன்ஸ்: டி காக், அஷ்வனி குமார், நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ், ஹார்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, ஷெர்பானே ரூதர்போர்டு, மிட்செல் சான்ட்னர், கிரிஸ் பகத், ஜஸ்ஃப்ரீத் பும்ரா, அல்லாஹ் கஜன்ஃபர்.

சிஎஸ்கே: ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே, டெவால்டு பிரெவிஸ், சர்ஃபராஸ் கான், கார்திக் சர்மா, அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, முகேஷ் சௌதரி, குர்ஜப்நீத் சிங்.

சிஎஸ்கே இம்பாக்ட் வீரர்களில் பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், மாட் ஹென்றி, அகீல் ஹொசைன், உர்வில் படேல் இருக்கிறார்கள்.

CSK vs Mumbai Clash: Mumbai Indians have won the toss and have opted to field

மும்பை இந்தியன்ஸ் பேட்டிங்; பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு அறிமுக வீரர்கள்!

பஞ்சாப் கிங்ஸைப் பழிதீர்க்குமா மும்பை இந்தியன்ஸ்?

ஆர்சிபிக்கு எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் பந்துவீச்சு!

நாளை என்பது வரும், சூரியன் உதிக்கும்..! தோல்விக்குப் பின் ஹார்திக் பாண்டியா நம்பிக்கை!

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

1 மணி நேரம் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

23 மணி நேரங்கள் முன்பு