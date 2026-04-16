பஞ்சாப் கிங்ஸைப் பழிதீர்க்குமா மும்பை இந்தியன்ஸ்?

ஐபிஎல் தொடரின் 24ஆவது போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் இன்றிரவு 7.30 மணிக்கு மும்பை வான்கடே திடலில் மோதுகின்றன.
இந்த சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் 4 போட்டிகளில் 3ல் வென்று, ஒரு போட்டி மழையின் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் 7 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதல் போட்டியைத் தவிர மற்ற மூன்று போட்டிகளில் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. கடைசி போட்டியில் ரோஹித் சர்மா ரிடையர் ஹர்ட் முறையில் வெளியேறினார்.
கடந்த சீசனில் பிளே-ஆஃப்ஸில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியிடம் தோல்வியடைந்தது. பஞ்சாப் இறுதிப் போட்டியில் ஆர்சிபியிடம் தோற்றது. ஒருவேளை மும்பை அணி இறுதிப் போட்டிக்குச் சென்றிருந்தால் வென்றிருக்கும் என அப்போது பல விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
கடந்த சீசனில் தோல்வியுற்றதுக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்தப் போட்டியில் பழிதீர்க்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
Summary
Will Mumbai Indians exact revenge on Punjab Kings in IPL 2026?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
