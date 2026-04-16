மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் மாற்று வீரராக இணைந்த இளம் பஞ்சாப் வீரர்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் காயம் காரணமாக அதர்வா அங்கோலெகர் (25 வயது) விலகினார். இவருக்குப் பதிலாக, இளம் வேகப் பந்துவீச்சாளர் கிரிஷ் பகத் (21 வயது) மாற்றுவீரராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் 5 முறை கோப்பை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த சீசனில் மோசமாக விளையாடி வருகிறது. இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகள் முதல் போட்டியில் மட்டுமே வென்றுள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் வேகப் பந்துவீச்சாளர் அதர்வா அங்கோலெகர் ரஞ்சி கோப்பையில் ஏற்பட்ட காயத்தில் இருந்து இன்னும் குணமாகவில்லை; அதனால், இவருக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளம் வேகப் பந்துவீச்சாளர் கிரிஷ் கடந்த இரண்டாடுகளாக மும்பை அணியின் வீரர்களின் தேர்வில் இருந்துவருகிறார். வலதுகை வேகப் பந்துவீச்சாளரான இவரால் பேட்டிங்கிலும் பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்பது கூடுதல் பலமாக அமையும் எனக் கூறப்படுகிறது.
அடிப்படை விலையான ரூ.30 லட்சத்துக்கு இந்த மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் டிஒய் பாட்டீல் டி20 கோப்பையில் மும்பை அணிக்காக விளையாடியுள்ளார்.
Summary
Young Punjab pacer Bhagat replaces injured Atharva Ankolekar in MI squad
