Dinamani
மூன்று மசோதாக்கள் மீதான வாக்கெடுப்பு நாளை (ஏப். 17) நடைபெறும்! - ஓம் பிர்லாதொகுதி மறுவரையறை மசோதா! ராகுலுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை! தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாட்டுக்குப் பாதிப்பில்லை! இபிஎஸ் பேச்சுமக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை, மகளிர் இடஒதுக்கீடு திருத்த மசோதாக்கள் தாக்கல்! தொகுதி மறுவரையறை கூடாது! 2023 மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு ஆதரவு! - டி.ஆர். பாலு ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்புமனுவுக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு! எதிர்ப்புத் தீ பரவட்டும்.. பாஜகவின் ஆணவம் வீழட்டும்! - ஸ்டாலின்
/
கிரிக்கெட்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் மாற்று வீரராக இணைந்த இளம் பஞ்சாப் வீரர்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து...

News image

கிரிஷ் பகத். - படம்: மும்பை இந்தியன்ஸ்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 8:28 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் காயம் காரணமாக அதர்வா அங்கோலெகர் (25 வயது) விலகினார். இவருக்குப் பதிலாக, இளம் வேகப் பந்துவீச்சாளர் கிரிஷ் பகத் (21 வயது) மாற்றுவீரராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் 5 முறை கோப்பை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த சீசனில் மோசமாக விளையாடி வருகிறது. இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகள் முதல் போட்டியில் மட்டுமே வென்றுள்ளது.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் வேகப் பந்துவீச்சாளர் அதர்வா அங்கோலெகர் ரஞ்சி கோப்பையில் ஏற்பட்ட காயத்தில் இருந்து இன்னும் குணமாகவில்லை; அதனால், இவருக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளம் வேகப் பந்துவீச்சாளர் கிரிஷ் கடந்த இரண்டாடுகளாக மும்பை அணியின் வீரர்களின் தேர்வில் இருந்துவருகிறார். வலதுகை வேகப் பந்துவீச்சாளரான இவரால் பேட்டிங்கிலும் பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்பது கூடுதல் பலமாக அமையும் எனக் கூறப்படுகிறது.

அடிப்படை விலையான ரூ.30 லட்சத்துக்கு இந்த மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் டிஒய் பாட்டீல் டி20 கோப்பையில் மும்பை அணிக்காக விளையாடியுள்ளார்.

Summary

Young Punjab pacer Bhagat replaces injured Atharva Ankolekar in MI squad

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஆர்சிபிக்கு எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் பந்துவீச்சு!

நாளை என்பது வரும், சூரியன் உதிக்கும்..! தோல்விக்குப் பின் ஹார்திக் பாண்டியா நம்பிக்கை!

பும்ராவுக்கு எதிராக விளையாடும் சூர்யவன்ஷி..! வெல்லப்போவது யார்?

சூர்யகுமார் யாதவ் அரைசதம்; தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு 163 ரன்கள் இலக்கு!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026