பும்ராவுக்கு எதிராக விளையாடும் சூர்யவன்ஷி..! வெல்லப்போவது யார்?

மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இன்றிரவு 7.30 மணிக்கு குவாஹாட்டியில் மோதுகின்றன. இந்தப் போட்டியில் யார் வெற்றிபெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கி இருக்கிறது.
நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 2 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளன. மும்பை 1ல் வெற்றியும் 1ல் தோல்வியும் பெற்றுள்ளன.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி (15 வயது) சிறப்பான ஃபார்மில் இருக்கிறார். இதுவரையான 2 போட்டிகளில் 31, 52 ரன்கள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா (32 வயது) தனது ஃபார்மில் சிறிது கவலையளிக்கிறார். முதல் போட்டியில் விக்கெட் இல்லாமல் 21 ரன்கள், இரண்டாவது போட்டியில் விக்கெட் இல்லாமல் 35 ரன்கள் கொடுத்தும் ஏமாற்றம் அளித்தார்.
இந்த நிலையில், இந்த இருவருக்குமான போட்டி ஐபிஎல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரு அணிகளும் 31 போட்டிகளில் விளையாடி, அதில் 16ல் மும்பையும் 14ல் ராஜஸ்தானும் வென்றுள்ளன.
