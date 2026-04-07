Dinamani
கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையனின் வேட்புமனு நிறுத்திவைப்பு!திருச்சி கிழக்கிலும் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு! முதல்வர் வேட்பாளர்கள் 4 பேரின் வேட்புமனுவும் ஏற்பு! கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேட்புமனு ஏற்பு! பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு!ஏர் இந்தியா தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கேம்ப்பெல் வில்சன் ராஜிநாமா!ஈரானை ஒரே நாள் இரவில் அழித்துவிட முடியும்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!
/
கிரிக்கெட்

பும்ராவுக்கு எதிராக விளையாடும் சூர்யவன்ஷி..! வெல்லப்போவது யார்?

மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி போட்டி குறித்து...

News image

ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி. - ஏபி

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 11:03 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இன்றிரவு 7.30 மணிக்கு குவாஹாட்டியில் மோதுகின்றன. இந்தப் போட்டியில் யார் வெற்றிபெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கி இருக்கிறது.

நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 2 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளன. மும்பை 1ல் வெற்றியும் 1ல் தோல்வியும் பெற்றுள்ளன.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி (15 வயது) சிறப்பான ஃபார்மில் இருக்கிறார். இதுவரையான 2 போட்டிகளில் 31, 52 ரன்கள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா (32 வயது) தனது ஃபார்மில் சிறிது கவலையளிக்கிறார். முதல் போட்டியில் விக்கெட் இல்லாமல் 21 ரன்கள், இரண்டாவது போட்டியில் விக்கெட் இல்லாமல் 35 ரன்கள் கொடுத்தும் ஏமாற்றம் அளித்தார்.

இந்த நிலையில், இந்த இருவருக்குமான போட்டி ஐபிஎல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரு அணிகளும் 31 போட்டிகளில் விளையாடி, அதில் 16ல் மும்பையும் 14ல் ராஜஸ்தானும் வென்றுள்ளன.

Summary

Vaibhav Suryavanshi against Jasprit Bumrah, who will win in ipl 2026.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பயம் துளியும் கிடையாது: ரவீந்திர ஜடேஜா

ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டபோது என்னுடைய நோக்கம் இதுதான்: வைபவ் சூர்யவன்ஷி

கேகேஆர் அணியின் கிண்டல் பதிவுக்குப் பதிலளித்த மும்பை இந்தியன்ஸ்..! சாதனைக்குமேல் சாதனை!

15 வயதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி..! இந்திய சீனியர் அணியில் அறிமுகமாகுவாரா?

