டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று (மே 2) அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வருகிற ஜூன் மாதத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடத்தப்படவுள்ளது. போட்டிகள் வருகிற ஜூன் 12 ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 5 வரை நடைபெறுகின்றன. தொடரின் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்த நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.
15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை ஹர்மன்பிரீத் கௌர் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார். ஸ்மிருதி மந்தனா துணைக் கேப்டனாக செயல்படுகிறார்.
டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணி விவரம்
ஹர்மன்பிரீத் கௌர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணைக் கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், பார்தி ஃபுல்மாலி, தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஸ்ரீ சரணி, யாஷிகா பாட்டியா, நந்தினி சர்மா, அருந்ததி ரெட்டி, ரேணுகா தாக்குர், கிராந்தி கௌட், ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், ராதா யாதவ்.
Summary
The BCCI has announced the Indian squad for the ICC Women's T20 World Cup today.
