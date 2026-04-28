டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு!

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (ஏப்ரல் 28) அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வருகிற ஜூன் மாதத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடத்தப்படவுள்ளது. போட்டிகள் வருகிற ஜூன் 12 ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 5 வரை நடைபெறுகின்றன. தொடரின் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன.
15 பேர் கொண்ட அணியை நாட் ஷிவர் பிரண்ட் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார். ஆல்ரவுண்டர் சார்லி டீன் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி விவரம்
நாட் ஷிவர் பிரண்ட் (கேப்டன்), லாரன் பெல், அலைஸ் கேப்சி, டில்லி கோர்ட்டீன் கோல்மேன், சார்லி டீன் (துணைக் கேப்டன்), சோஃபியா டுங்க்லி, சோஃபி எக்கல்ஸ்டோன், லாரன் ஃபைலர், டேனி கிப்சன், எமி ஜோன்ஸ், ஃப்ரேயா கெம்ப், ஹீதர் நைட், லின்ஸி ஸ்மித், இஸி வோங், டேனி வியாட் ஹாட்ஜ்.
Summary
The England Cricket Board today (April 28) announced the England squad for the ICC Women's T20 World Cup.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
மனைவியை விதவை என விமர்சித்த தொகுப்பாளர்! கோவத்தில் Trump | Jimmy Kimmel
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திருச்செந்தூரில் விஜய் சாமி தரிசன ரகசியம் ! | TVK Vijay | Tiruchendur Murugan Temple | TN Election 2026
தினமணி செய்திச் சேவை
உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு