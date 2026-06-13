Dinamani
பாஜகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தார் விஜயதரணிவிஸ்வரூபம் எடுக்கப்போகும் திருமங்கலம் மெட்ரோ ரயில் நிலையம்!பாஜகவிலிருந்து, தவெகவுக்கு வந்தது ஏன்? மனம் திறந்தார் விஜயதரணி!வினாத்தாள் கசிவு, தேர்வு முறைகேடுகள்: மாணவர்களை ஒன்றுதிரட்டும் ராகுல் காந்தி! 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு குற்றாலம் பிரதான அருவியில் குளிக்க அனுமதி!தந்தையர் தினம் எப்போது? கொண்டாடத் தயாரா?இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சருடன் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டுமா? க்யூஆர் கோடு அறிமுகம்இன்று ஜூன் 13 தங்கள், வெள்ளி விலை நிலவரம்அசாமில் இந்திய விமானப் படை விமானம் விபத்து
/
தமிழ்நாடு

பாஜகவிலிருந்து, தவெகவுக்கு வந்தது ஏன்? மனம் திறந்தார் விஜயதரணி!

பாஜகவிலிருந்து விலகி தவெகவுக்கு வந்தது ஏன் என்பது குறித்து பேசினார் விஜயதரணி

News image

விஜயதரணி

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:46 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

போதைப் பொருள் கலாசாரம் ஒழிக்கவும், பெண்களை பாதுகாக்க உறுதி தரும் காரணங்களால் தவெகவில் இணைந்திருப்பதாக முன்னாள் எம்எல்ஏ விஜயதரணி தெரிவித்துள்ளார்.

கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையின் கொள்ளுப் பேத்தியான விஜயதரணி, காங்கிரஸ் கட்சியில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து வந்தார். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு குமரி மாவட்டம் விளவங்கோடு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவாக இருந்த நிலையில், அவர் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

அங்கு அவருக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பதவி எதுவும் வழங்கப்படாமல் இருந்தது.

இந்த நிலையில், இன்று பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலகம் வந்த விஜயதரணி, பாஜகவிலிருந்து விலகி, தவெகவில் இணைந்தார்.

பாஜகவிலிருந்து வெளியேறி தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டது ஏன் என்று முன்னாள் எம்எல்ஏ விஜயதரணி தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் பேசுகையில், தமிழகத்தைத் திரும்பிப் பார்க்க வைப்பார் முதல்வர் ஜோசப் விஜய். இன்னும் 10, 15 ஆண்டுகளில் இந்தியாவை வழி நடத்தும் இடத்தில் விஜய் இருப்பார். போதைக் கலாசாரம் ஒழிக்க, பெண்களை பாதுகாக்க உறுதி தரும் காரணங்களால் தவெகவில் இணைந்துள்ளேன்.

ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு வந்ததுபோல் இல்லை. குடும்பத்துக்கு வந்தது போல் உள்ளது என்றும் விஜயதரணி கூறியிருக்கிறார்.

Summary

Why did she move from the BJP to TVK? Vijayadharani opens up!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பாஜகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தார் விஜயதரணி!

பாஜகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தார் விஜயதரணி!

தவெகவில் இணைகிறாரா சி. விஜயபாஸ்கர்?

தவெகவில் இணைகிறாரா சி. விஜயபாஸ்கர்?

பேரவையில் தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? அதிமுகவில் கருத்து வேறுபாடு ஏன்? எஸ்.பி. வேலுமணி பதில்!

பேரவையில் தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? அதிமுகவில் கருத்து வேறுபாடு ஏன்? எஸ்.பி. வேலுமணி பதில்!

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

விடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India