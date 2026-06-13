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தமிழ்நாடு

பாஜகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தார் விஜயதரணி!

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்எல்ஏவும், 2 ஆண்டுகளாக பாஜகவில் அங்கம் வகித்து வந்தவருமான விஜயதரணி இன்று தவெகவில் இணைந்தார்.

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விஜயதரணி (கோப்புப்படம்)

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்எல்ஏவும், 2 ஆண்டுகளாக பாஜகவில் அங்கம் வகித்து வந்தவருமான விஜயதரணி இன்று தவெகவில் இணைந்தார்.

சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலகத்தில், மாற்றுக் கட்சியினர், தவெகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது.

பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள், அங்கிருந்து விலகி, தவெகவில் இன்று தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.

காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த விஜயதரணி, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கட்சி மீது அதிருப்தி ஏற்பட்டு, கட்சியிலிருந்து விலகி, பாஜகவில் இணைந்தார். அங்கு அவருக்கு பதவி எதுவும் வழங்கப்படாததால், தற்போது பாஜகவிலிருந்து விலகி தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டுள்ளார்.

அதுபோல அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் பச்சைமால், முன்னாள் எம்பி பாலகங்கா, முன்னாள் எம்பி இளவரசன், முன்னாள் எம்பி வனரோஜா ஆகியோரும் இன்று, அமைச்சர்கள் ஆனந்த் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில், தங்களை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டுள்ளனர்.

மேலும், நெல்லை முன்னாள் மேயர் புவனேஸ்வரி தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

அதிமுகவைச் சேர்ந்த ஜான் மகேந்திரன், அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ சு. ரவி, அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரமக்குடி முருகேசன் உள்ளிட்டோரும் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்.

Summary

Vijayadharani joins TVK

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