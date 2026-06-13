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தமிழ்நாடு

ரஜினியின் பெயர், புகைப்படத்தை எந்த கட்சியோ, அமைப்போ பயன்படுத்தக் கூடாது!

ரஜினியின் பெயர், புகைப்படத்தை எந்த கட்சியோ, அமைப்போ பயன்படுத்தக் கூடாது என ரசிகர் மன்றம் அறிக்கை...

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ரஜினிகாந்த் - ANI

Updated On :13 ஜூன் 2026, 3:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரஜினிகாந்தின் பெயர், புகைப்படத்தை எந்த கட்சியோ, அமைப்போ பயன்படுத்தக் கூடாது என ரஜினி ரசிகர் மன்றம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

"நமது அன்பு தலைவர் ரஜினிகாந்தின் பெயரையோ அல்லது புகைப்படத்தையோ எந்த ஒரு கட்சிக்கோ, அமைப்பிற்கோ பயன்படுத்தக் கூடாது என தலைவரின் உத்தரவுப்படி, ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கும் இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கை...

அறிக்கை...

முன்னதாக, நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் தனது அரசியல் வருகை குறித்து சமூக ஊடகத்தில் பேசும்போது ரஜினியின் பெயரைக் குறிப்பிட்டிருந்தார். அவர் ரஜினியின் தீவிர ரசிகர் மற்றும் ஆதரவாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராகவா லாரன்ஸ் பேசும்போது, "நான் அரசியலுக்கு வருவேன் என்று ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை. அரசியலில் பணம் சம்பாதிக்கவோ சீட்டோ என்னுடைய நோக்கமல்ல. ரஜினிகாந்த் தனக்கு எந்த அளவிற்கு நெருக்கமோ, அதே அளவிற்கு நடிகர் விஜய்யும் தனக்கு மிக நெருக்கமானவர்" என்றார்.

Summary

No political party or organization should use Rajinikanth name or photograph

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