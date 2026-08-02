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வணிகம்

டைமெக்ஸ் நிகர லாபம் 70.55% உயர்வு!

டைமெக்ஸ் நடப்பு நிதியாண்டின் ஜூன் வரையான காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் 70.55% அதிகரித்ததாக தெரிவித்தது.

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Timex Group India

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 10:42 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுதில்லி: கடிகாரத் தயாரிப்பு நிறுவனமான டைமெக்ஸ் குரூப் இந்தியா லிமிடெட், நடப்பு நிதியாண்டின் ஜூன் வரையான காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 70.55 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 25 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக அறிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு, ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ. 14.67 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியதாக டைமெக்ஸ் தெரிவித்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் ஈட்டிய வருவாய் ரூ. 169.25 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில், நடப்பு நிதியாண்டின் ஜூன் வரையான காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 29.66 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 219.45 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் மொத்தச் செலவுகள் 24.3 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 185.67 கோடியாக உள்ளது.

பிரீமியம் தயாரிப்புகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல், தயாரிப்பு வரிசையை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் விற்பனை வழித்தடங்களைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்துதல் ஆகியவை வலுவான வளர்ச்சியையும் மேம்பட்ட லாபத்தையும் ஈட்டித் தந்ததாக நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் தீபக் சாப்ரா தெரிவித்தார்.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று மும்பை பங்குச் சந்தையில் டைமெக்ஸ் குரூப் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள் 2.50 சதவீதம் உயர்ந்து, ஒரு பங்கின் விலை ரூ. 532.70 ஆக நிறைவடைந்தது.

Summary

Timex Group India Ltd reported a 70.55 per cent year-on-year rise in net profit.

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