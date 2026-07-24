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வணிகம்

என்டிபிசி நிகர லாபம் 13% அதிகரிப்பு!

என்டிபிசி, ஜூன் வரையான காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 13 சதவீதம் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது.

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என்பிடிபிசி

Updated On :24 ஜூலை 2026, 10:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: பொதுத்துறை மின் நிறுவனமான என்டிபிசி, ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் சுமார் 13 சதவீதம் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது.

வருவாய் அதிகரிப்பு காரணமாக, கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ. 6,896.44 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

ஜூன் 30ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ. 6,108.46 கோடியாக இருந்தது.

இக்காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ. 51,141.51 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 47,821.11 கோடியாக இருந்தது.

Summary

NTPC posted a nearly 13 per cent rise in its consolidated net profit.

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