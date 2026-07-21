Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
வணிகம்

டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் & ரெக்டிஃபையர்ஸ் காலாண்டு லாபம் சரிவு!

டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் & ரெக்டிஃபையர்ஸ் தனது நிகர லாபம் ரூ. 64.34 கோடியாக குறைந்துள்ளதாக இன்று அறிவித்தது.

News image
Updated On :21 ஜூலை 2026, 11:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து , டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் & ரெக்டிஃபையர்ஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் தனது நிகர லாபம் ஜூன் காலாண்டில் ரூ. 67.54 கோடியிலிருந்து ரூ. 64.34 கோடியாக குறைந்துள்ளதாக இன்று அறிவித்தது.

நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு மூலம் அதன் வருவாய் ரூ. 572.34 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ. 529 கோடியாக இருந்தது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 8 சதவீத வளர்ச்சியை நிறுவனம் பதிவு செய்தது.

வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ரூ. 64.34 கோடியாக இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இது ரூ. 67.54 கோடியாக இருந்தது. மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்ததே இந்த லாப மாற்றத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்ததாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜூன் 30 நிலவரப்படி, நிறுவனத்தின் நிறைவேற்றப்படாத ஆர்டர்களின் மதிப்பு ரூ. 6,630 கோடியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Transformers & Rectifiers (India) Ltd has reported a slight dip in its net profit.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் காலாண்டு லாபம் 17% உயர்வு!

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் காலாண்டு லாபம் 17% உயர்வு!

ஜேகே சிமெண்ட் நிகர லாபம் 15.3% சரிவு!

ஜேகே சிமெண்ட் நிகர லாபம் 15.3% சரிவு!

யெஸ் வங்கியின் காலாண்டு லாபம் 32.5% உயர்வு!

யெஸ் வங்கியின் காலாண்டு லாபம் 32.5% உயர்வு!

ஜே எஸ் டபிள்யூ ஸ்டீல் காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

ஜே எஸ் டபிள்யூ ஸ்டீல் காலாண்டு லாபம் இரட்டிப்பு!

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai