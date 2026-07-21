டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் & ரெக்டிஃபையர்ஸ் காலாண்டு லாபம் சரிவு!

புதுதில்லி: மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து , டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் & ரெக்டிஃபையர்ஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் தனது நிகர லாபம் ஜூன் காலாண்டில் ரூ. 67.54 கோடியிலிருந்து ரூ. 64.34 கோடியாக குறைந்துள்ளதாக இன்று அறிவித்தது.
நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு மூலம் அதன் வருவாய் ரூ. 572.34 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ. 529 கோடியாக இருந்தது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 8 சதவீத வளர்ச்சியை நிறுவனம் பதிவு செய்தது.
வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ரூ. 64.34 கோடியாக இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இது ரூ. 67.54 கோடியாக இருந்தது. மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்ததே இந்த லாப மாற்றத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்ததாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ஜூன் 30 நிலவரப்படி, நிறுவனத்தின் நிறைவேற்றப்படாத ஆர்டர்களின் மதிப்பு ரூ. 6,630 கோடியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Transformers & Rectifiers (India) Ltd has reported a slight dip in its net profit.
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