டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 12 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.24 ஆக நிறைவு!

மும்பை: உலகளாவிய சந்தையின் நிச்சயமற்ற சூழலில், அந்நியச் செலாவணி ஆதரிக்கும் வகையில் ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொண்ட நடவடிக்கையால், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு சரிவிலிருந்து மீண்டு 12 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.24ஆக நிலைபெற்றது.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 96.41 ஆக தொடங்கியது. வர்த்தகத்தின் போது ரூ. 96.13 முதல் ரூ. 96.42 வரையிலான வரம்பில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் வர்த்தகமானது. இறுதியில், முந்தைய நாள் வர்த்தக முடிவை விட 12 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.24 என்ற நிலையில் நிலைபெற்றது.
முன்னதாக நேற்று (திங்கள்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 6 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.36 ஆக இருந்தது.
Summary
Rupee pared initial losses and settled for the day higher by 12 paise at 96.24 against the US dollar on Tuesday.
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