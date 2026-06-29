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வணிகம்

ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 94.54! 9 காசுகள் சரிவு!!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 9 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.54 ஆக நிலைபெற்றது.

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ரூபாய் மதிப்பு.

Updated On :29 ஜூன் 2026, 6:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: மீண்டும் பதற்றங்கள் அதிகரித்ததின் விளைவாக, இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 9 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.54 ஆக நிலைபெற்றது.

கச்சா எண்ணெய் விலை சாதகமாக இருந்ததாலும், வெளிநாட்டு முதலீட்டு வரத்து அதிகரித்ததாலும் ரூபாய் மதிப்பு நேர்மறையான நிலையிலேயே வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், அமெரிக்கா - ஈரானுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலைத் தொடர்ந்து, பதற்றங்கள் மீண்டும் தீவிரமடைந்ததால், முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை இது சிதைத்தது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.36 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. பிறகு டாலருக்கு நிகரக இன்று அதிகபட்சமாக ரூ. 94.25 வரையிலும் சென்ற நிலையில், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 94.56 வரை சென்றது. வர்த்தக முடிவில், முந்தைய வர்த்தக நாள் முடிவு நிலையை விட 9 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.54 ஆக நிறைவுபெற்றது.

முன்னதாக வியாழக்கிழமை வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 94.45 ஆக நிறைவடைந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The rupee pared initial gains and settled lower by 9 paise at 94.54 against the US dollar on Monday.

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