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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 14 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.21 ஆக நிறைவு!

இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 14 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.21 ஆக நிலைபெற்றது.

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இந்திய ரூபாய்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:58 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: டாலர் குறியீடு தனது சமீபத்திய 15 மாத உச்ச நிலையிலிருந்து சரிந்ததாலும், உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகளின் நேர்மறையான போக்கு உள்ளிட்டவையால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 14 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.21 ஆக நிலைபெற்றது.

டாலர் குறியீடு சரிவு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவாக இருந்தபோதிலும், இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களிடமிருந்து டாலருக்கான வலுவான தேவை இருப்பது, ரூபாயின் மீட்சியை தடுப்பதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.20 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. வர்த்தக நேரத்தின்போது இது ரூ. 95.16 முதல் ரூ. 95.35 வரையிலான வரம்பிற்குள் வர்த்தகமானது. இறுதியில், முந்தைய நாள் நிறைவு நிலையிலிருந்து 14 காசுகள் உயர்ந்து ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.21 ஆக நிறைவடைந்தது.

முன்னதாக வியாழக்கிழமையன்று, 19 காசுகள் சரிவுடன் ரூ. 95.35 ஆக நிறைவடைந்தது.

Summary

The rupee appreciated 14 paise to close at 95.21 against the US dollar on Friday.

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