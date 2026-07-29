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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிறைவு!

இன்றைய வர்த்தகத்தில் ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிலைபெற்றது.

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இந்திய ரூபாய்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 5:49 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மும்பை: உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தையில் ஏற்பட்ட தீவிரமான கொள்முதல் மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு உள்ளிட்டவையால், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இன்றைய வர்த்தகத்தில், 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிறைவடைந்தன. இதன் மூலம் தொடர்ந்து 4 வது வர்த்தக நாளாக ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு கண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகாரன ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.70 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கிய, ஒரு கட்டத்தில் ரூ. 95.80 என்ற குறைந்தபட்ச அளவை எட்டியது. பிறகு ரூ. 95.48 என்ற அதிகபட்ச அளவை எட்டிய நிலையில், வர்த்தக முடிவில் அதன் முந்தைய நாள் நிலையை விட 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிலைபெற்றது.

தொடர்ந்து இரண்டு முந்தைய வர்த்தக அமர்வுகளில் 74 காசுகள் வரை உயர்ந்திருந்த நிலையில், நேற்று டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 17 காசுகள் அதிகரித்து ரூ. 95.82 ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee rose 16 paise to 95.66 against dollar on Wednesday.

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