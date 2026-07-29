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சிவாஜி பேரன் நடித்த லெனின் பாண்டியன் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி...

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லெனின் பாண்டியன் போஸ்டர்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 5:36 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிவாஜி பேரன் நடிப்பில் உருவான லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த நடிகர் சிவாஜியின் பேரனும் ராம்குமாரின் மகனுமான தர்ஷன் கணேசன் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் லெனின் பாண்டியன்.

இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் கங்கை அமரனும் நடிகை ரோஜாவும் நடித்துள்ளனர். டிடி பாலச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் சார்பில் செந்தில் தியாகராஜன், அர்ஜுன் தியாகராஜன் தயாரிக்க இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

மணல் கொள்ளையை எதிர்க்கும் காவலரின் கதையாக இப்படம் உருவாகி இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அண்மையில் இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது. இந்த நிலையில், லெனின் பாண்டியன் திரைப்படம் வருகிற செப். 25 ஆம் வெளியாகும் என்று படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. முன்னதாக, இப்படம் ஏப்ரல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

The new release date for the film directed by Lenin Pandian, starring Sivaji's grandson, has been announced.

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