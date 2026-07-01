12த் பெயில் நாயகனின் புதிய இணையத் தொடர்! வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் விக்ராந்த் மாஸே நாயகனாக நடித்துள்ள “முசாஃபிர் கஃபே” இணையத் தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் விது வினோத் சோப்ரா இயக்கத்தில் உருவான 12த் பெயில் திரைப்படத்தில் நாயகனாக நடித்ததன் மூலம் மொழிகளைக் கடந்து பிரபலமாக அறியப்படுபவர் நடிகர் விக்ராந்த் மாஸே.
மேலும், அந்த படத்திற்காக நடிகர் விக்ராந்த் மாஸேவுக்கு கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது இந்திய அரசின் சார்பில் வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் ருசீர் அருண் இயக்கியுள்ள “முசாஃபீர் கஃபே” எனும் இணையத் தொடரில் நடிகர் விக்ராந்த் மாஸே நாயகனாக நடித்துள்ளார்.
காதல் கதைகளத்துடன் உருவாகியுள்ள இந்த இணையத் தொடர் எழுத்தாளர் திவ்ய பிரகாஷ் துபே எழுதிய முசாஃபீர் கஃபே எனும் நாவலை தழுவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர்கள் வேதிகா பிண்டோ மற்றும் மஹிமா மக்வானா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இந்த இணையத் தொடர் வரும் ஜூலை 24 ஆம் தேதி முதல் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிப்பரப்பாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The release date for the web series "Musafir Cafe," starring actor Vikrant Massey, has been announced.
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