ஓடிடியில் வெளியானது சசிகுமாரின் வதந்தி - 2!

நடிகர் சசிகுமார் நடித்த வதந்தி - 2 இணையத் தொடர் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
விக்ரம் வேதா திரைப்பட இயக்குநர்கள் புஷ்கர் - காயத்ரியின் தயாரிப்பில், நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் நடிப்பில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான இணையத் தொடர் “வதந்தி”. இயக்குநர் ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இயக்கியிருந்த இந்தத் தொடர் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.
இதையடுத்து, வதந்தி 2 இணையத் தொடர் உருவானது. இதில், நடிகர் சசிகுமார் மூஸா ராஜா எனும் காவல் துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். மேலும், நடிகர்கள் அபர்னா தாஸ், விவேக் பிரசன்னா, அனகா, யஷ்வந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இயக்கியுள்ள “வதந்தி - தி மிஸ்டரி ஆஃப் மணி” இணையத் தொடர் இன்று அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது. கிரைம் திரில்லர் பாணியில் இத்தொடர் 8 எபிசோடுகளாக உருவாகியுள்ளது. ஒவ்வொரு எபிசோடுகளும் 40 நிமிட கால அளவாக உள்ளது.
The web series Vadhanthi 2, starring actor Sasikumar, has been released on an OTT platform.
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