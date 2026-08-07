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பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றிப் பின்னணி...| Ravindran duraisamy Interview | Prashant Kishor | Jan Suraaj | Bankipur | Bjp

இடைத்தேர்தலில் பிரசாந்த கிஷோர் பெற்ற வெற்றி குறித்து அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமியின் கருத்துகள்...

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 3:47 pm IST

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