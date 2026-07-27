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நடிகர் சசிகுமார் நடித்த வதந்தி - 2 வெளியீட்டுத் தேதி!

வதந்தி - 2 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு போஸ்டர்...

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நடிகர் சசிகுமார்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 4:07 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவான வதந்தி - 2 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சசிகுமார், அபர்ணா தாஸ், விவேக் பிரசன்னா உள்ளிட்டோர் வதந்தி - 2 இணையத் தொடரில் நடித்துள்ளனர்.

இயக்குநர் புஷ்கர் - காயத்ரி இணையின் மேற்பார்வையில் உருவான இத்தொடர், முதல் பாகத்தைப் போன்றே கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் காவல்துறை அதிகாரியின் மனப்போராட்டங்களாக உருவாகியுள்ளது.

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நடிகர் சசிகுமார் மூசா ராஸா என்கிற காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்டு கதைக்களம் உருவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், இத்தொடர் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற ஆக. 7 ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தியில் வெளியாகவுள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The first-look poster of the film Vadhandhi 2, starring actor Sasikumar, has been released.

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