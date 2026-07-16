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செய்திகள்

நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ஃபௌசி வெளியீட்டுத் தேதி!

பிரபாஸின் புதிய திரைப்பட வெளியீடு குறித்து...

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Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகிவரும் ஃபௌசி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ஹனு ராகவபுடி (Hanu Raghavapudi) இயக்கத்தில் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் மற்றும் டி சீரிஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து வழங்கும் பான் இந்திய திரைப்படமான 'ஃபௌசி' வருகிற டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி முதல் உலகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

'ரெபெல் ஸ்டார்' பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகும் 'ஃபௌஜி' பிரம்மாண்டமான வரலாற்று பின்னணியிலான அதிரடி திரைப்படமாக திரையரங்குகளில் வெளியாக தயாராகி வருகிறது. தயாரிப்பாளர்கள் நவீன் யெர்னேனி- ஒய். ரவிசங்கர் மற்றும் பூஷன் குமார் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கின்றனர்.

ஃபௌஜி படத்தில் பிரபாஸிற்கு ஜோடியாக இமான்வி நடிக்கிறார். இவர்களுடன் அனுபம் கெர், மிதுன் சக்கரவர்த்தி, ஜெயப்பிரதா, பானு சந்தர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த திரைப்படத்திற்கு சுதீப் சட்டர்ஜி ஒளிப்பதிவு செய்ய விஷால் சந்திரசேகர் இசையமைக்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

The release date of the film Fauzi, starring actor Prabhas, has been announced.

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