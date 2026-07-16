அமெரிக்காவில் ராமாயணா டிரைலர் வெளியீடு!

ராமாயணா திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு நிகழ்வை அமெரிக்காவிலும் நடத்தவுள்ளனர்.
இயக்குநர் நித்திஷ் திவாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் நடிப்பில் ராமாயணம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டு பாகமாக உருவாகும் படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில் ராமனாக ரன்பீர், சீதாவாக சாய் பல்லவி, ராணவனாக யஷும் நடித்து வருகின்றனர். இதன் கிளிம்ஸ் விடியோவில் மிகப் பிரம்மாண்டமான விஎஃப்எக்ஸ் வேலைப்பாடுகள், கம்பீரமான ரன்பீர் தோற்றம், பின்னணி இசை என அனைத்தும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளதால் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ராமாயணாவுக்கு உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தின் டிரைலர் வருகிற ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியீட்டை நிகழ்வை தில்லியில் பிரம்மாண்டமாக நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
மேலும், அதே நாளில் அமெரிக்காவிலுள்ள சான் டியாகோ பகுதியில் நிகழ்வொன்றை ஏற்பாடு செய்து அங்கும் டிரைலர் வெளியீட்டைச் செய்கின்றனர். மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் திரைப்படம் என்பதால் அதற்கு இணையான புரமோஷன் ஏற்பாடுகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.
They are also planning to hold the trailer launch event for the movie Ramayana in the United States.
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