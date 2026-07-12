ராமாயணா திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுத் தேதி!

ரன்பீர் கபூர், யஷ் நடித்த ராமாயணா திரைப்படத்தின் டிரைலர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் நித்திஷ் திவாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் நடிப்பில் ராமாயணம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டு பாகமாக உருவாகும் படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில் ராமனாக ரன்பீர், சீதாவாக சாய் பல்லவி, ராணவனாக யஷும் நடித்து வருகின்றனர். இதன் கிளிம்ஸ் விடியோவில் மிகப் பிரம்மாண்டமான விஎஃப்எக்ஸ் வேலைப்பாடுகள், கம்பீரமான ரன்பீர் தோற்றம், பின்னணி இசை என அனைத்தும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளதால் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ராமாயணாவுக்கு உருவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் வருகிற ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியீட்டை நிகழ்வை தில்லியில் பிரம்மாண்டமாக நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
The trailer release date for the movie Ramayana, starring Ranbir Kapoor and Yash, has been announced.
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