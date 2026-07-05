அருள்நிதியின் அருள்வான் டிரைலரை வெளியிடும் சூர்யா!

நடிகர் அருள்நிதி நடிப்பில் உருவான அருள்வான் திரைப்படத்தின் டிரைலர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் அருள்நிதி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படமான அருள்வான் படத்தை கணேஷ் விநாயகன் இயக்கியுள்ளார். முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் ஆரவ், ரம்யா பாண்டியன், கிருத்திகா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைப்பில் உருவான இப்படத்தின் டிரைலரை நாளை (ஜூலை 6) மாலை 6 மணிக்கு நடிகர் சூர்யா வெளியிடுவதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
The trailer release date for the film Arulvaan, starring actor Arulnithi, has been announced.
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