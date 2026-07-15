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செய்திகள்

ஜன நாயகன் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி...

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முதல்வர் விஜய்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 3:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் ஏ சான்றிதழை வழங்கி சில நாள்கள் கடந்துவிட்டதால் எப்போது திரைப்படம் திரைக்கு வருமென ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தை வருகிற ஜூலை 23 ஆம் தேதியில் வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

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இது, விஜய் ரசிகர்களிடம் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளதுடன் கூடுதல் திரைகளில் வெளியாகும் என்பதால் அதற்கான கொண்டாட்டங்களும் பெரிதாக இருக்குமெனத் தெரிகிறது.

The release date of Vijay's film Jananayagan has been officially announced.

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