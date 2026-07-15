ஜன நாயகன் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் ஏ சான்றிதழை வழங்கி சில நாள்கள் கடந்துவிட்டதால் எப்போது திரைப்படம் திரைக்கு வருமென ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தை வருகிற ஜூலை 23 ஆம் தேதியில் வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இது, விஜய் ரசிகர்களிடம் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளதுடன் கூடுதல் திரைகளில் வெளியாகும் என்பதால் அதற்கான கொண்டாட்டங்களும் பெரிதாக இருக்குமெனத் தெரிகிறது.
The release date of Vijay's film Jananayagan has been officially announced.
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