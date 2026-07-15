சொல்ல மறந்த கதை! ஊழியர்கள் இல்லை, ரயில்கள் நிற்காது! ரூ.6 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட அதிசய ரயில் நிலையம்!

போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபால் அருகே ரூ.6 கோடியில் புதுப்புக்கப்பட்ட நிஷாத்புரா ரயில்நிலையம் விரைவில் உலக அதிசயங்களில் இடம்பெற்றால்கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.
காரணம், ரயில் நிலையம் என்றால், ரயில் அட்டவணைதானே முக்கியத்துவம்பெறும், ஆனால், இங்கோ, கட்டுக்கதைகள்தான் பேசப்படுகின்றன. இங்கே ரயில்கள் நிற்பதில்லை, ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே ஊழியர்கள் பணிக்கு வருவதில்லை, ரயில் நிற்காததால் பயணிகள் யாரும் இந்த ரயில் நிலையம் பக்கம் தலைகாட்டுவதில்லை. ஒரு பேய் பங்களா போல, இந்த ரயில் நிலையம் கைவிடப்பட்டிருக்கிறது, புதுப்பொலிவுடன். சரி இதற்கு என்னதான் காரணம் என்றால் ஒரு பேய்க் கதையாவது இருக்கலாம். அதுவும் இல்லை, அதுதான் சோகம்.
முன்பெல்லாம், நதிக்கரையோரங்களில் மக்கள் அதிகம் வாழத் தொடங்கினர். தற்போது ரயில் நிலையங்களை ஒட்டி நகரப் பகுதிகள் உருவாகி வருகிறது, அதில், ஒவ்வொரு ரயில் நிலையத்துக்கும் என ஒவ்வொரு கதைகளும் பல வாழ்க்கையும், வாழ்வாதாரமும் இருக்கும். போபால் அருகே அமைந்துள்ள நிஷாத்புரா ரயில் நிலையத்தைப் பற்றி பேசினால் பலருக்கும் சிரிப்பும் வராது, ஆச்சரியம் மட்டும்தான் ஏற்படும்.
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரூ.6 கோடி செலவில் இந்த ரயில் நிலையத்தின் நடைமேடைகள் அமைக்கப்பட்டு, நாற்காலிகள் போடப்பட்டு, விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டன. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று செய்யப்படவில்லை. ரயில்கள் இங்கு நிற்கவில்லை.
ரயில் நிலையம் மிகச் சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும், இங்கு இரவில் செல்ல யாருமே பயப்படத்தான் செய்வார்கள். காரணம், எப்போதும் நிசப்தத்துடன் காணப்படுமாம். ரயில்கள் இவ்வழியாகச் செல்லும், திரும்பும். ஆனால், இங்கு யாரும் வரவே மாட்டார்கள்.
சரி.. இவ்வளவும் சொல்லிவிட்ட பிறகும்கூட, ஏன்தான் இந்த ரயில் நிலையத்துக்கு இந்த நிலை என்று கேட்டால் அதற்குத்தான் விடை காணப்படவில்லை. பேய் இருந்ததா? கொலை நடந்ததா? என்றால் எந்த பதிலும் இல்லை. ஒரு பொய்யான கதைகூட இல்லை.
இது குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகளும் எங்களுக்கு இது பற்றி எதுவும் தெரியாது என்று கைவிரிக்கிறார்கள்.
ஒரு ரயில் நிலையம் கட்டப்பட்டது, அனுமதிகள் பெறப்பட்டன. ஆனால், ரயில்கள் நிற்கவில்லை, பயணிகள் இங்கு கால் வைக்கவேயில்லை. இதற்கு காரணமும் இதுவரை யாரும் சொல்லவில்லை. ரயில்வே ரூ.6 கோடியை செலவிட்டு பயணிகளுக்கு உதவும் என்று பார்த்தால், கற்பனைகள்தான் உருவாகி வருகின்றன.
சில ரயில்வே ஊழியர்களோ விரைவில் இந்த ரயில் நிலையம் திறக்கப்படும் என்கிறார்கள். அருகில் உள்ள வியாபாரிகள் மக்களோ, ரயில்நிலையம் திறக்க வேண்டும், தங்களுக்கு பயனளிக்க வேண்டும் என்று எந்த கோரிக்கையையும் வைக்கவில்லை.
நிஷாத்புரா ரயில் நிலையம் ஒன்று கட்டப்பட்டு திறக்கப்படாமல் இருப்பது ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு தெரியுமா? என்பதும் தெரியவில்லை. இப்போதைக்கு இந்த ரயில் நிலையம் முழுக்க, அதனை பார்ப்பவர்களின் கற்பனை குதிரைகள் மட்டும் ஆங்காங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன.
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