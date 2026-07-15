டொவினோ தாமஸின் பள்ளிச்சட்டம்பி ஓடிடி தேதி!

நடிகர் டொவினோ தாமஸ் நடித்த பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மலையாள இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி மற்றும் நடிகர் டொவினோ தாமஸ் கூட்டணியின் வெளியான புதிய திரைப்படம் “பள்ளிச்சட்டம்பி”. நடிகை கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்திருந்தார்.
1980-களில் கிறிஸ்துவ ஆலயம் ஒன்றை காப்பதற்காக சில கிறிஸ்துவர்களால் ஊருக்குள் அழைத்து வரப்படும் சண்டியரான நாயகனின் கதையாக இந்தத் திரைப்படம் உருவாகியிருந்தது.
திரையரங்குகளில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று தோல்விப்படமானது. இந்த நிலையில், இப்படம் சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The OTT release date for the movie Pallichattambi, starring actor Tovino Thomas, has been announced.
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